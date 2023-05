2/9 ©IPA/Fotogramma

Il presidente della Fed Jerome Powell, ritiene "non probabile" una recessione, anzi "le possibilità che si possa evitare una recessione sono più elevate di quelle che si verifichi". A suo avviso però "non si può escludere uno scenario di recessione blanda" anche se quello più probabile è "di un'economia che crescerà in modo modesto"

