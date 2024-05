Mantova, al via le domande per il bonus affitti da 150 al mese

Da oggi, 6 maggio, è possibile presentare le richieste per ricevere il contributo erogato dal Comune lombardo che punta ad attrarre nuovi residenti. Ai giovani under 36 anni che decidono di uscire dalla famiglia d’origine per la prima volta il sostegno sarà garantito per 24 mesi, il doppio di quanto previsto per le altre categorie. Ai nastri di partenza anche il bando “Abitare Borgochiesanuova” per nuovi alloggi nell’omonimo quartiere. Il sindaco Palazzi: “Scommettiamo su un modello di qualità di vita sostenibile”