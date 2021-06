Spagna, Ione Belarra eletta nuova leader di Podemos

Cambio di leadership per il partito di sinistra spagnolo Podemos. Dopo l'uscita di Pablo Iglesias, è Ione Belarra a vincere le primarie e ad essere eletta nuovo segretario generale. Come riporta l'agenzia di stampa Efe, l'attuale ministra dei Diritti sociali del governo spagnolo ha trionfato con l'85% dei voti totali espressi (53mila), battendo gli altri due candidati in lizza (Esteban Tettamanti Bogliaccini e Fernando Barredo). Il risultato è stato annunciato durante il quarto congresso di Podemos in corso ad Alcorcón, nella periferia di Madrid.