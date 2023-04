Migranti, Meloni vede Sanchez: "Ci aspettiamo cambio di passo da Ue"

approfondimento Guerra Ucraina Russia, Zelensky per la prima volta in Polonia. LIVE

Poi un passaggio anche sulla gallery in Ucraina: "Abbiamo parlato della guerra in Ucraina, confermo il pieno sostegno, continueremo a 360 gradi il nostro sostegno al presidente Zelensky e a popolo ucraino finché necessario; auspichiamo anche passi per favorire una pace giusta e rispettosa dell'integrità territoriale", ha detto Meloni.

Meloni: "Rafforzare rapporto con Spagna"



Mentre sui rapporti tra Italia e Spagna, la premier ha sottolineato: "Ci sono imprese italiane che hanno guadagnato spazio: penso ai nostri Freccia Rossa. In Spagna il know how italiano è ben visto e questo vale anche per gli amici spagnoli qui. Siamo due nazioni molto simili, che si capiscono quando parlano anche ciascuno la propria lingua. Un rapporto da rafforzare". "Siamo interessati a rafforzare il partenariato strategico, si può far meglio nell' interscambio strategico, penso all'energia, alla cultura", ha quindi aggiunto Meloni.