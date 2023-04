Migranti, Schifani: "Sommersi da masse se non fermiamo problema a monte"

"Noi siamo alla vigilia di una dichiarazione di stato di necessità e di urgenza", ha detto il Presidente della Regione siciliana, che ha aggiunto: "Non credo che si tratti di centrodestra o centrosinistra, la situazione è cambiata in ordine alla instabilità notevole nell'area subsahariana, in particolare in Tunisia"

"Se non si intercetta il problema sul nascere saremo sommersi da masse". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Radio Anch'io su Radio 1. "Non credo che si tratti di centrodestra o centrosinistra, la situazione è cambiata in ordine alla instabilità notevole nell'area subsahariana, in particolare in Tunisia. Quindi, se il problema non si risolve a monte, aiutando la instabilità della Tunisia che determina questi flussi notevoli incontrollabili di masse di migranti, se non si intercetta il problema sul nascere, difficilmente si potrà avere una possibilità di gestione di questa situazione".