Migranti, soccorsi completati per Geo Barents: in salvo 440 persone

Mondo

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà in Tunisia alla fine di aprile . Un modo per tentare di stabilire un piano volto a frenare il vertiginoso aumento delle partenze dallo Stato magrebino, diventato la rotta principale per migliaia di persone verso le coste italiane. Tre le principali ipotesi: addestrare uomini, fornire mezzi e aiuti finanziari

E sulla necessità di una stabilizzazione politica del Paese è intervenuto in queste ore anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Non possiamo abbandonare la Tunisia, altrimenti rischiamo di avere i Fratelli musulmani che rischiano di creare instabilità. Non ci possiamo permettere l'islamizzazione del Mediterraneo. Speriamo che tutti quanti sentano le ragioni dell'Italia, che più di tutti si sta interessando alla vicenda per risolvere questo annoso problema"