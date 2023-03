Geo Barents soccorre 190 migranti in mare, a bordo anche minori

Mondo

La situazione del Paese viene giudicata “preoccupante”, tanto che è diventata una delle priorità sul tavolo della riunione del prossimo Consiglio Affari esteri, previsto a Bruxelles domani. In un report del Servizio di Azione Esterna dell'Ue (Eeas) si legge che crisi economica e deterioramento della democrazia hanno avuto un impatto diretto sul dossier migratorio: ora non partono solo i migranti giunti dalle regioni sub-sahariane ma gli stessi tunisini. Se il Paese dovesse crollare, i flussi potrebbero impazzire

Sul tavolo ci sarà una relazione del Servizio di Azione Esterna dell'Ue (Eeas) in cui si tratteggiano vari scenari. Tra le azioni si propone una missione, definita "partnership operativa", contro i trafficanti. L'immigrazione illegale in Tunisia, si legge nel report, è esplosa nel corso dei primi mesi del 2023: lo Stato ha infatti rimpiazzato la Libia come Paese di prima partenza (il 60% degli arrivi in Italia proviene da qui), contribuendo al 164% di aumento del traffico nella rotta Mediterranea centrale nel 2023