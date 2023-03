Migranti, verso un piano per bloccare le partenze dalla Tunisia

5/15 ©Ansa

Roma sta facendo di tutto per sbloccare lo stallo in cambio di riforme, dopo un accordo preliminare in ottobre tra lo staff del Fmi e le autorità tunisine. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rivelato di aver parlato con la responsabile del Fondo e di aver proposto un "compromesso": "Loro dicono 'o ci sono le riforme o noi non diamo i soldi'. I tunisini dicono che senza soldi non possono fare le riforme. Io ho proposto di dare i soldi a tranche, se dopo la prima vanno avanti con le riforme si dà la seconda tranche e così via"