8/9

"Con la situazione che c'è in mare, trattenere una nave di soccorso in porto mentre donne, uomini e bambini rischiano di morire, è una cosa assurda: qui non si tratta di slogan, ma di vite umane che si possono e si devono salvare", sottolinea Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans