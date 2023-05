Henry Kissinger, compie 100 anni l’ex segretario di Stato. FOTOSTORIA

6/12 ©Getty

IL NOBEL PER LA PACE – Con un presidente che chiedeva “peace with honor”, Kissinger, segretario di Stato dal 1973, attua una sorta di vietnamizzazione del conflitto, cioè di progressivo disimpegno che però non fosse un disonore per gli Stati Uniti. La sua idea più efficace è quella di inserire la pace con il Vietnam in un contesto più largo con Urss e Cina: gli accordi di Parigi con il Nord comunista iniziano a Parigi nel 1973 e per questo gli viene dato, insieme al vietnamita Le Duc Tho (in foto), il Nobel per la pace, a cui però non si presenta

