Islanda, Meloni a Reykjavik per il vertice del Consiglio d'Europa

Si tratta del quarto summit di capi di stato e governo (l'ultimo nel 2005 a Varsavia) del Consiglio d'Europa, che riunisce 46 Paesi, con l'obiettivo di promuovere la democrazia, proteggere i diritti umani e lo stato di diritto. La Russia è stata espulsa a marzo 2022 dall'organizzazione internazionale con sede a Strasburgo. Fra i temi principali ci sarà l’impegno a rendere Mosca responsabile per l'aggressione e perseguire chi ha commesso crimini di guerra. I leader riaffermeranno l'impegno comune sui valori fondamentali del Consiglio d'Europa, per riorientarne la missione alla luce delle nuove minacce ai diritti umani, e per sostenere ulteriormente l'Ucraina. Come detto, il principale risultato atteso è l'annuncio di un Registro dei danni causati dall'aggressione russa in Ucraina: uno strumento di cooperazione intergovernativa, spiegano fonti italiane, aperto anche a Stati terzi. Si tratta, viene sottolineato, di un primo passo verso la creazione di un meccanismo internazionale di compensazione economica dei danni subiti dall'Ucraina che consentirà di chiamare la Russia a rispondere delle sue responsabilita' , ed è anche una prova concreta di assistenza a Kiev.

Inizio lavori ore 19.00 ore italiane

Parteciperà al summit anche la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen. Sul tavolo pure le sfide su diritti umani, ambiente, intelligenza artificiale e sviluppo digitale. L’arrivo dei leader è previsto intorno alle 19 italiane, quando si avvieranno cinque tavole rotonde in simultanea. Meloni interverrà a quella sulle nuove sfide per i diritti umani.

Il G7 a Hiroshima

In seguito al suo intervento in Islanda la premier volerà direttamente in Giappone per il G7. Nel corso di questi appuntamenti dovrebbe crearsi l’occasione per un incontro con Macron, soprattutto a Hiroshima dove il programma offre più spazi (il G7 dura da venerdì a domenica). Ci stanno lavorando le diplomazie dopo i nuovi attacchi lanciati nella settimana passata da membri del governo francese nei confronti della leader italiana e del suo esecutivo, sulla gestione del dossier migranti. Meloni ha parlato di una “strategia per regolare i conti interni” e ha sottolineato come non ci sia “nessun problema bilaterale con la Francia”. L'ultimo incontro con Macron, il 23 marzo a Bruxelles, preceduto da simili tensioni, era stato molto positivo, notano fonti di governo. Quasi due mesi più tardi, i due potrebbero rivedersi per un confronto in uno di questi vertici internazionali, in cui l'attenzione generale sarà focalizzata sull'Ucraina.