4/9 ©Ansa

Chi pensa di avere titolo per entrare negli Usa, inoltre, dovrà fissare un appuntamento in appositi centri creati in America latina invece di arrivare direttamente al confine. Nello stesso tempo ci sarà un giro di vite per chi entra illegalmente. "Il nostro confine non è aperto", ha messo in guardia il segretario alla sicurezza interna Alejandro Mayorkas, ammonendo che coloro che entrano illegalmente ora dovranno affrontare conseguenze più gravi, inclusa l'espulsione dal Paese