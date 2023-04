Globemaster Usaf, l’aereo che potrebbe avere armi nucleari è in Italia

Un Boeing fa il giro dell’Atlantico per collegare la base di Ramstein, in Germania, e quelle di Ghedi e Aviano, in Italia: sul volo sono state fatte diverse supposizioni, essendo un velivolo in grado di trasportare testate nucleari. E' quanto notano gli esperti del sito Itamilradar, citati dal Messaggero.it. Non è stata infatti chiarita la ragione di tale viaggio né la motivazione che abbia portato a compiere un giro così largo