Mattarella: "Italia sosterrà Ucraina finché sarà necessario"

Il Capo dello Stato, in visita in Slovacchia, ha incontrato la presidente Zuzana Caputova nel palazzo presidenziale. "Abbiamo parlato molto della guerra in Ucraina e il tema vede i nostri Paesi in sintonia sulla difesa dell'integrità territoriale di Kiev", ha spiegato il presidente

"L'Italia fornirà sostegno all'Ucraina finchè sarà necessario e richiesto sotto ogni profilo, perchè non è solo in ballo l'indipendenza ma anche il futuro di pace dell'Europa". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Bratislava in Slovacchia, aggiungendo che il sostegno è fondamentale perché altrimenti a quella in Ucraina "ne seguirebbero altre aggressioni e questo non possiamo consentirlo: quindi garantiremo il nostro impegno in ogni misura".