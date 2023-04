Guerra in Ucraina, Putin visita a sorpresa Kherson e Lugansk. VIDEO

Putin è arrivato in elicottero, poi ha preso un'auto per raggiungere il posto di comando degli ufficiali russi. Ha fatto gli auguri di Pasqua ai militari e ha donato copie di icone. Per l'Ucraina si tratta di un "tour speciale dell'autore di omicidi di massa nei territori occupati"

Putin arriva in elicottero, poi guida un’auto

Quella di oggi è la prima visita di Putin nella regione di Kherson e nell'autoproclamata repubblica di Lugansk. Il video pubblicato dall'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti lo mostra mentre arriva in elicottero, prima di raggiungere il posto di comando in auto per un incontro con gli ufficiali. Ai comandanti del gruppo Dnepr, Putin ha regalato una copia dell'icona che “apparteneva a uno dei ministri della Difesa di maggior successo dell'Impero russo”. Il presidente ha aperto e mostrato l'icona, come mostrano le immagini dei video pubblicato dall'agenzia ufficiale Ria Novosti. Il presidente russo Vladimir Putin, poi si è trasferito in elicottero al quartier generale del gruppo Vostok nell'autoproclamata Repubblica di Lugansk. Putin ha ascoltato il rapporto del generale Alexander Lapin e di altri ufficiali sulla situazione in Ucraina. Anche qui Putin ha fatto gli auguri di Pasqua ai militari e ha donato copie di icone.