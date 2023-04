4/9 ©Ansa

In un messaggio ai credenti in occasione della Pasqua, Kirill ha chiesto una "pace giusta e duratura" per i popoli di Russia e Ucraina. "In questa luminosa Settimana Santa, le nostre preghiere speciali sono rivolte a Dio per le persone che si trovano nella zona di guerra", ha detto il capo della Chiesa ortodossa russa