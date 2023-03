5/18 ©Ansa

Bangkok, capitale della Thailandia. Pochi giorni fa è stato diffuso l'ultimo report del comitato scientifico sul clima dell'Onu, l'Ipcc. Sottolinea le tempestive riduzioni delle emissioni necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici intermedi: ridurre le emissioni di gas serra del 43% entro il 2030 e del 60% entro il 2035, per raggiungere lo zero netto entro la metà del secolo, ed evitare che le temperature globali superino il pericoloso punto di non ritorno di 1,5°C

Clima, report Ipcc: "Adottare subito strategie per ridurre emissioni"