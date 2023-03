Climate change, Greta Thunberg accusa i leader politici di tradimento

L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg ha denunciato il "tradimento" dei leader mondiali che non hanno agito sui cambiamenti climatici dopo che il gruppo di esperti delle Nazioni Unite, l'Intergovernmental Panel on Climate Change, ha pubblicato un importante nuovo rapporto sugli impatti del climate change. Lo studio sottolinea che senza una applicazione immediata delle strategie di mitigazione delle emissioni sarà impossibile raggiungere gli obiettivi delineati dagli Accordi di Parigi e mantenere al di sotto di 1,5° C l'aumento medio delle temperature globali.