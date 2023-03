Cocaina, la produzione globale ha raggiunto livelli record

Lo ha segnalato un rapporto coordinato dall’ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (United Nations Office on Drugs and Crime) secondo cui la coltivazione di coca è aumentata del 35% tra il 2020 e il 2021. E la domanda è salita dopo il periodo pandemico

La produzione globale di cocaina ha raggiunto livelli record mentre la domanda segnala un aumento dopo la pandemia di Covid. Il dato, citato dalla Bbc, emerge da un rapporto coordinato dall’ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (United Nations Office on Drugs and Crime) secondo cui la coltivazione di coca è aumentata del 35% tra il 2020 e il 2021 toccando, per l’appunto, livelli record.