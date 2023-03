Usa, gatto selvatico catturato a Cincinnati: positivo a cocaina

La storia risale alle prime settimane di quest’anno ma, secondo quanto riferito dal Cincinnati Animal Care, è stata resa pubblica solo adesso per motivi legali. Protagonista di questa singolare storia è Amiry, un esemplare di Serval (gatto selvatico dalle lunghe zampe e grandi orecchie) risultato positivo alla cocaina dopo essere scappato dall’auto del suo proprietario.

La cattura

L’animale, originario dalla Savana africana, è stato catturato a inizio gennaio dopo alcune chiamate che denunciavano la presenza di un leopardo tra gli alberi di Cincinnati, in Ohio. Sottoposto al test del DNA per la conferma della specie, il felino è risultato positivo all’esposizione alla cocaina e la sua storia è diventata virale. “Sulla scia del film Cocaine Bear, non siamo sorpresi che sia diventato così famoso sul Web", ha detto il responsabile del laboratorio di analisi. "Data la natura della sua cattura, al momento non possiamo dire se sia intenzionale o ambientale", ha aggiunto. Il rifugio che ha salvato Amiry non è attrezzato per ospitare la fauna selvatica, quindi l’animale è stato mandato allo zoo di Cincinnati dove dovrebbe entrare a far parte del Cat Ambassador Programme che mira a raccogliere fondi per la conservazione delle specie feline a rischio.