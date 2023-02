Droga, cocaina pura nascosta nelle forme di parmigiano: 10 arresti

Il traffico di droga

approfondimento

Nuova Zelanda, bloccate 3,2 tonnellate cocaina in acque Pacifico

In tutto sono stati sequestrati oltre 100 chilogrammi di cocaina purissima per un valore di 20 milioni di euro. La droga è stata trovata nel 2022 occultata all'interno di 5 forme di grana padano in un camper e in un furgone diretto in Sardegna. All’apice dell'organizzazione criminale composta da italiani e albanesi operanti soprattutto in Piemonte c’era un 37enne di nazionalità albanese. Dalle indagini dei finanzieri si è scoperto che il gruppo criminale prendeva enormi quantitativi di droga all'estero, in particolare dall'Olanda. La cocaina arrivava in Italia dentro tir di proprietà o presi a noleggio, veniva stoccata in depositi del nord Italia e poi attraverso corrieri distribuita in varie regioni tra cui Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna.