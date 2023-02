7/13 ©IPA/Fotogramma

Evento di coppia anche per Re Carlo e per la Regina consorte Camilla che hanno ospitato a Clarence House un ricevimento per gli autori e i membri della charity The Reading Room, il club del libro promosso dalla Regina Consorte che è giunto al suo secondo anno di attività. Il Re è stato lieto di affiancare la moglie in questa occasione per lei molto speciale

