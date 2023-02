3/13 ©IPA/Fotogramma

Buckingham Palace ha comunicato, lo scorso 13 febbraio, che la Regina consorte Camilla è risultata positiva al Coronavirus, infezione già contratta lo scorso anno. La settantacinquenne, che ha accusato sintomi lievi simili a quelli del raffreddore, ha cancellato i suoi impegni per qualche giorno. A marzo è attesa insieme a Re Carlo in Germania e Francia, per la prima visita ufficiale in qualità di sovrani del Regno Unito