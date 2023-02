5/6 ©Ansa

"Per la Siria, questa è una crisi nella crisi. Alcuni membri del nostro staff dormono fuori casa perché sono preoccupati per i danni strutturali subiti dalle loro abitazioni. Questo è solo un microcosmo di ciò che sta accadendo in tutte le aree colpite. Tutto questo, ha, senza dubbio, un impatto sull'accesso agli aiuti. Le strade sono state danneggiate e questo ostacola i nostri tentativi per raggiungere le persone. È stato molto, molto difficile. Già prima del terremoto nel Paese c'erano 6,8 milioni di sfollati interni", ha aggiunto. Nella foto, Idlib