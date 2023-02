Terremoto: Atsu, ex calciatore del Chelsea, disperso sotto le macerie

Tra i dispersi del terremoto che ha coinvolto quest’oggi Siria e Turchia c’è anche il calciatore ghanese Christian Atsu, ex calciatore del Chelsea e del Newcastle United, che potrebbe essere intrappolato sotto le macerie. Lo ha comunicato la squadra turca dell’Hatayspor, club per cui il centrocampista classe ‘92 sta militando. Anche altri giocatori della stessa squadra turca risultano attualmente dispersi. ( TERREMOTO TURCHIA - LE NEWS DI SKY TG24 IN DIRETTA )

Un passato in Europa tra Inghilterra e Spagna

Atsu, come detto, vanta un passato in alcuni prestigiosi club europei. Nel 2012-13 si fece notare con la maglia del Porto, tanto che il Chelsea decise di ingaggiarlo. Poi un lungo girovagare tra Vitesse, Everton, Bournemouth, Newcastle e Malaga, per poi approdare nel campionato arabo e, in ultimo, proprio in Turchia, all’Hatayspor che milita nella Süper Lig, la massima divisione del campionato locale di calcio. In queste ore, tra l’altro, il Newcastle United, per cui Atsu ha giocato tra il 2016 e il 2021, ha pubblicato un post sui social di ''pregare per aver notizie buone''.