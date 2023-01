Francia, secondo giorno di sciopero generale contro riforma pensioni

Gli scioperi riguardano soprattutto i trasporti pubblici, la scuola, la sanità, le raffinerie e le centrali elettriche. I sindacati promettono di portare in piazza più manifestanti del 19 gennaio, quando furono fra 1 e 2 milioni in circa 200 città. Intanto, la contestata proposta di legge - che vuole innalzare l'età per poter lasciare il lavoro da 62 a 64 anni - è sbarcata in commissione all'Assemblea nazionale. La premier Borne: innalzamento non è "più negoziabile" ascolta articolo Condividi

In Francia è in corso la seconda giornata di mobilitazione generale contro l'impopolare riforma delle pensioni, che vuole aumentare a 64 anni - dagli attuali 62 - l'età per poter lasciare il lavoro. Mentre la legge è da ieri in Assemblée Nationale, con un dibattito dai toni molto accesi, il sindacato promette di portare in piazza più manifestanti del 19 gennaio, quando - secondo i calcoli - furono fra 1 e 2 milioni in circa 200 città.

Lo sciopero generale, dai trasporti alle raffinerie vedi anche Sciopero in Francia contro riforma delle pensioni, 20 fermi a Parigi Oggi gli scioperi colpiscono pesantemente i trasporti pubblici, la scuola, la sanità e molto seguita si annuncia la partecipazione nelle raffinerie e nelle centrali elettriche. Air France ha annunciato l'annullamento di un volo su dieci: l'agitazione, ha precisato la compagnia aerea, non riguarda i collegamenti di lungo raggio.

La manifestazione a Parigi vedi anche Covid, in Francia pochi contagi: finisce l'isolamento per i positivi A Parigi sono attese centinaia di migliaia di manifestanti, questa volta non nel quadrante "storico" della protesta in città (République-Bastille) ma nel quartiere di Montparnasse, da place d'Italie a les Invalides. Il ministero dell'Interno ha annunciato lo schieramento di 11mila fra gendarmi e poliziotti, un migliaio in più rispetto al 19 gennaio, in tutta la Francia per garantire l'ordine pubblico durante le manifestazioni di piazza.

La proposta di legge vedi anche Riforma delle pensioni in Francia, ecco cosa prevede Intanto, la proposta di legge è sbarcata ieri in commissione all'Assemblea nazionale, la camera bassa del Parlamento di Parigi, con i deputati di opposizione che hanno annunciato battaglia. I circa sessanta parlamentari della commissione per gli Affari Sociali dell'Assemblée Nationale devono analizzare, articolo per articolo, la bozza di legge che prevede, tra l'altro, il contestato innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Una disposizione che fa infuriare gauche e i sindacati. Quella che viene definita come la “madre di tutte le riforme” di Macron sbarcherà poi in plenaria al Palais Bourbon il 6 febbraio. La tensione è tornata a crescere dopo che la premier Elisabeth Borne ha dichiarato che l'innalzamento a 64 anni dell'età pensionabile non è "più negoziabile". Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, in visita in Olanda, ha ribadito il suo totale appoggio a Borne. La riforma delle pensioni "è indispensabile, quando la si paragona al resto d'Europa e se si vuole salvare il nostro sistema per ripartizione", ha spiegato.

Il tentativo di riforma delle pensioni vedi anche Pensioni, statali a 70 anni e medici a 72: le proposte in Italia La riforma previdenziale è stata tra le grandi promesse non mantenute di Macron nel precedente quinquennato all'Eliseo (2017-2022), seppellita a fine 2019 dopo scioperi a oltranza e l'avvento della pandemia da Covid-19. Nella campagna elettorale che lo ha riconfermato alla presidenza lo scorso aprile, lui si era comunque impegnato dinanzi agli elettori a farla varare al più presto in caso di rielezione. Ma tra l'opposizione delle piazze e in Parlamento, la strada sembra tutta in salita. Lo scorso 19 gennaio sono stati oltre 1 milione i manifestanti conteggiati in tutta la Francia durante la prima giornata di proteste contro la riforma.