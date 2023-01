Sciopero in Francia contro riforma delle pensioni, 20 fermi a Parigi

Economia

Pensioni, bonus per chi resta al lavoro: come funziona

La Legge di Bilancio 2023 ha dato ai dipendenti che raggiungono Quota 103 la possibilità di restare in attività trattenendo la quota di contribuzione a loro carico. L’incentivo non si discosta molto dall’ex “bonus Maroni”: per il datore di lavoro non cambia assolutamente nulla, visto che dovrà continuare a pagare i contributi a suo carico

In busta paga anziché per la pensione. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una norma che riguarda i dipendenti del settore pubblico o privato che hanno raggiunto o raggiungeranno entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per “Quota 103” (62 anni di età e 41 anni di contributi): potranno chiedere al datore di lavoro di inserire nello stipendio la quota di contribuzione a loro carico, non lasciandola così al finanziamento della pensione

CHI RAGGIUNGE QUOTA 103 – In questo modo si aprono tre possibilità per chi arriva alla fatidica soglia: andare in pensione, restare in servizio senza optare per questa possibilità oppure scegliere di farsi aggiungere anche i contributi Inps