Brasile, chiesta indagine su Bolsonaro per “tentato golpe”

Il governo del Brasile ha chiesto di indagare l'ex presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro , per un presunto tentativo di colpo di Stato. La decisione è arrivata dopo il ritrovamento di una bozza di decreto, nella casa dell'ex ministro della Giustizia, Anderson Torres, che sosterrebbe il ribaltamento del risultato delle elezioni di ottobre, vinte dal presidente in carica, Lula.

La difesa dell’ex ministro Torres

"L'arresto di Torres è inevitabile, ora occorre indagare sulla partecipazione dell'ex presidente Bolsonaro e prendere le misure necessarie per i reati contro lo Stato democratico di diritto", ha sottolineato il capogruppo della maggioranza brasiliana al Senato, Randolfe Rodrigues. Il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha riferito tra l’altro che c'è stata una “catena” di eventi “golpisti” che comprende anche il tentativo di ignorare il risultato delle elezioni del 2022, oltre che l'assalto ai palazzi del potere a Brasilia come successo proprio domenica scorsa. Torres, in questo momento negli Stati Uniti, si è difeso sostenendo che il documento trovato in casa sua avrebbe dovuto essere “distrutto” e che le accuse contro di lui sono state estrapolate dal "contesto" con l’intento di danneggiarlo. L’ex ministro, su cui pende un mandato di arresto, ha già comunicato, attraverso il proprio legale, l’intenzione di tornare in Brasile per costituirsi.