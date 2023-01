Bolsonaro e l'ipotesi cittadinanza italiana, perché potrebbe chiederla

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani è intervenuto per chiarire la situazione. "L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro non ha mai chiesto la cittadinanza italiana, poi ci sono delle leggi. Ci sono persone che hanno diritto a chiederla, ma lui non l'ha richiesta" ha spiegato ascolta articolo Condividi

Alcuni quotidiani brasiliani rilanciano la notizia e subito in Italia scoppia la polemica. Secondo il settimanale Istoè, nei piani di Jair Bolsonaro ci sarebbe quello di ottenere la cittadinanza italiana, seguendo quando avrebbero già fatto due dei suoi cinque figli. Dietro l’intenzione di trasferirsi nel nostro Paese ci sarebbe il tentativo di evitare di finire in prigione ritenendo che "le autorità brasiliane non sarebbero in grado di estradarlo da un Paese europeo". L’ex presidente brasiliano ha con il nostro Paese legami di famiglia: un suo antenato, Vittorio Bolzonaro (con la z), emigrò in Brasile a fine Ottocento in cerca di fortuna. E proprio in vitù di ciò, il politico fu protagonista di una visita ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova, che gli conferì la cittadinanza onoraria.

Tajani: Bolsonaro non ha chiesto la cittadinanza italiana approfondimento Brasile, assalto ai palazzi del potere: cos’è successo. FOTO A chiarire le cose è intervenuto ministro degli Esteri Antonio Tajani. "L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro non ha mai chiesto la cittadinanza italiana, poi ci sono delle leggi. Ci sono persone che hanno diritto a chiederla, ma lui non l'ha richiesta" ha spiegato il ministro dopo che ieri Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra ha presentato un'interrogazione urgente al ministro degli Esteri sulla base delle notizie secondo cui "tutta la famiglia Bolsonaro intende ottenere il prima possibile il rilascio della cittadinanza italiana presso l'Ambasciata d'Italia a Brasilia e venire in Italia il prima possibile".

Le reazioni politiche approfondimento Salvini a Pistoia difende Bolsonaro e chiede scusa al Brasile "Esprimo la mia solidarietà al popolo brasiliano che democraticamente ha letto il presidente Ignazio Lula e che oggi vede oltraggiato il Parlamento dai sostenitori di Bolsonaro. È lo stesso copione dell'assalto da parte dei trumpiani di Capitol Hill. Per la stampa brasiliana Bolsonaro avrebbe chiesto la cittadinanza italiana per evitare l'arresto. Il Ministero degli esteri su mia interrogazione presentata a novembre aveva smentito confermando quella dei figli dell'ex presidente. A questo proposito chiedo al ministro Tajani se ci siano novità. Sarebbe gravissimo concedere la cittadinanza ai figli di Bolsonaro e all'ex presidente del Brasile." Cosí in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

"Nel novembre 2021 Bolsonaro venne in Italia accolto da Salvini a Pistoia e ricevette la cittadinanza onoraria dalla sindaca di destra di Anguillara Veneta. Mi associo alla richiesta di revoca della cittadinanza del nostro circolo di Anguillara Veneta (Pd) che è stato promotore della protesta contro il fascista brasiliano in occasione della visita". Lo ha dichiarato Maurizio Acerbo, Segretario nazionale, Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.



Bolsonaro ricoverato in Florida per “forti dolori addominali” approfondimento Florida, Jair Bolsonaro ricoverato per “dolori addominali” In questi giorni Jair Bolsonaro si trova all’AdventHealth Celebration di Orlando, in Florida, dove è ricoverato per “forti dolori addominali”. Lo scrive il sito del quotidiano carioca O Globo che ricorda come l’ex presidente brasiliano sia stato ricoverato più volte dopo l'accoltellamento durante la campagna elettorale nel 2018. La più recente a novembre, quando è stato assistito all'Ospedale delle Forze Armate a Brasilia.