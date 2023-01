Media Brasile: in casa ex ministro piano Bolsonaro per rovesciare Lula

Mondo

È esplosa la tensione nel Brasile spaccato fra i sostenitori del presidente Luiz Inacio Lula da Silva e quelli dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Una frattura disegnata già dai risultati delle elezioni - Lula ha vinto con il 50,9% delle preferenze contro il 49,1% dell’avversario - e che si è tradotta domenica 8 gennaio in un assalto ai palazzi delle massime istituzioni dello Stato a Brasilia da parte di migliaia di supporter di Bolsonaro. Il bilancio è di oltre 40 feriti e più di 1.000 arresti

La polizia ha usato i gas lacrimogeni per cercare di respingere le migliaia di persone che sono comunque riuscite a sfondare i cordoni di sicurezza intorno al Parlamento di Brasilia al termine di una manifestazione a sostegno di Bolsonaro. In molti si sono arrampicati sull'edificio per occuparne il tetto e da lì si sono introdotti all'interno