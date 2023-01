Capodanno Cinese 2023, sarà l'anno del Coniglio: i preparativi

9/9 ©Getty

In Italia sono molti i locali che organizzano piccoli eventi, ma a Milano si svolge la Parata del Capodanno Cinese. Dopo 2 anni di fermo dovuto alla pandemia, quest’anno torna la manifestazione che di solito si tiene sempre di domenica, e che quindi nel 2023 coincide esattamente con il capodanno cinese. La sfilata del dragone verrà fatta all’Arco della Pace e non in Via Paolo Sarpi come tutti gli altri anni

A Milano si riaccendono le Lanterne Rosse