A Milano si riaccendono le lanterne rosse per il Capodanno Cinese

Secondo il calendario cinese il 2022 è l’anno della tigre. Le lanterne rosse saranno alternate a fili luminosi che collegano un edificio all'altro dall'altra parte della strada in via Paolo Sarpi e nell'intera Chinatown

A Milano saranno riaccese le lanterne rosse in via Paolo Sarpi e nell'intera Chinatown in occasione del Capodanno cinese, in programma da domani primo febbraio. Secondo il calendario cinese il 2022 è l’anno della tigre, un animale dalle caratteristiche positive, simbolo di forza e vitalità, coraggio ed eroismo.

Annullata la parata

In occasione della festa le lanterne rosse saranno alternate a fili luminosi che collegano un edificio all'altro dall'altra parte della strada e verranno accese il primo febbraio. Per il terzo anno consecutivo non ci sarà però la parata, annullata a causa dell'emergenza Covid. Sono stati invece creati menù speciali da molti ristoranti per festeggiare l'arrivo del Capodanno cinese.