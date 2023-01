Iran, giustiziati due uomini dopo le manifestazioni di piazza

Spettacolo

Anche il mondo dello spettacolo esprime la sua solidarietà alle donne iraniane. Lo fa replicando un gesto che è ormai diventato un simbolo: tagliandosi una ciocca di capelli. Lo scorso 16 settembre la 22enne Mahsa Amini è morta a Teheran, dopo essere stata fermata dalla polizia morale perché non indossava bene il suo hijab. Da allora in diverse città del Paese le donne - e non solo - sono scese in piazza per protestare e rivendicare i propri diritti. In tutto il mondo non sono mancati gesti di supporto