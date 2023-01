Charlie Hebdo, l'Iran chiude l'istituto di ricerca francese a Teheran

L'Iran ha annunciato la chiusura dell'Istituto francese di ricerca in Iran (IFRI), con sede a Teheran, per protestare contro le vignette, ritenute offensive, che raffigurano la Guida suprema della Repubblica islamica, l'ayatollah Ali Khamenei, pubblicate dal settimanale satirico Charlie Hebdo .

Il ministero degli Esteri dell'Iran: "Primo passo nel rivedere relazioni culturali con la Francia"

"Nel rivedere le relazioni culturali con la Francia e nell'esaminare la possibilità di continuare le attività culturali francesi in Iran, il ministero sta ponendo fine alle attività dell'Istituto francese per la ricerca in Iran come primo passo", si legge in una nota del ministero degli Esteri iraniano. ''La cattiva politica è quella che sta facendo l'Iran'', ha detto la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna rispondendo a una domanda dell'emittente Lci sulla reazione iraniana alla pubblicazione di Charlie Hebdo di vignette ''insultanti'' rispetto al regine degli Ayatollah.