Charlie Hebdo, minacce al vignettista italiano: è sotto vigilanza

Minacce social indirizzate a un vignettista italiano della provincia di Arezzo, autore di una delle immagini pubblicate nell' ultimo numero di Charlie Hebdo , uno speciale dedicato alla rivoluzione delle donne in corso in Iran che ha fatto infuriare il regime di Teheran. Le minacce a Paolo Lombardi, 59 anni, hanno indotto le autorità ad alzare i livelli di vigilanza intorno a lui.

Hackerato il sito, aperta un'inchiesta

Il sito di Charlie Hebdo intanto è stato hackerato. A quasi otto anni dall'attentato contro la redazione del giornale satirico, il 7 gennaio 2015 nel cuore di Parigi, e in piena polemica con Teheran per le ultime caricature riguardanti il leader supremo Ali Khamenei, la giustizia francese ha aperto oggi un'inchiesta riguardante l'attacco informatico di cui è stato oggetto il sito web del giornale. La denuncia è stata presentata alla giustizia francese dalla stessa direzione di Charlie Hebdo. Questo pomeriggio il sito del giornale risultava accessibile ma non la sua boutique on-line. Intervistato ieri da France Inter, Riss, il direttore del settimanale tra i pochi scampati all'attacco jihadista del 2015, aveva riferito di aver già subito "attacchi informatici dal Pakistan. Ma è un po' un classico per Charlie, dovevamo aspettarcelo. Se ormai è solo questo, non è tanto grave".