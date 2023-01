Iran, la guida suprema Khamenei: "Donne in Occidente stanno soffrendo"

L'ayatollah ha ribadito l'utlizzo dello hijab come precetto religioso. Durante i recenti "scontri - ha detto Khamenei - i nemici hanno sperato che le donne non indossassero lo hijab ma sono stati schiaffeggiati"

Il leader supremo della rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ha incontrato oggi (in occasione della festa della mamma) un gruppo di donne iraniane e delle élite femminili attive nelle aree scientifiche, sociali e culturali. É quanto scrive l'agenzia di stato Irna riportando una foto con l'ayatollah che parla in una grande sala davanti a donne con il capo coperto e il viso nascosto dalle mascherine. Khamenei ha sollecitato una maggiore partecipazione delle donne nei vari livelli politici e decisionali nel paese, affermando che "questa è una cosa importante". E ancora: "Il mondo occidentale moderno, ipocrita sostenitore dei diritti delle donne, dovrebbe essere incolpato per la situazione delle donne in Occidente, poiché le ha veramente danneggiate, stanno soffrendo".

Hijab e proteste



Con le proteste iniziate proprio a causa della morte di Masha Amini, la 22enne uccisa per aver "indossato male" il velo, l'ayatollah ribadisce il dovere di indossare lo hijab: "Deve essere osservato, perché è una necessità religiosa. È la Sharia e non ci sono dubbi sul suo obbligo". Durante i recenti "scontri - ha detto Khamenei - i nemici hanno sperato che le donne non indossassero lo hijab ma sono stati schiaffeggiati". "Non è giusto - ha aggiunto - che alcune donne non osservino lo hijab integrale, ma non dobbiamo dire che sono contro la religione o la Rivoluzione islamica. Sono le nostre figlie".