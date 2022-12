9/14 ©IPA/Fotogramma

Al concerto di Natale di Stoccolma, invece, sono il principe Carlo Filippo e la principessa Sofia a catturare l'attenzione di tutti. La coppia, sposata dal 2015, ha sfoggiato un outfit coordinato blu notte per assistere all'evento “Christmas in Vasastan”. Di ispirazione il look della trentottenne, un abito in organza ricamato dello stilista svedese Lars Wallin. Per l'occasione la coppia ha raccolto offerte a favore dell'ente benefico fondato dalla principessa, il Project Playground