Carlo III, in UK le prime banconote con il suo volto. FOTO

"Sono molto orgoglioso che la Banca renda noto il disegno delle nostre nuove banconote che recheranno il ritratto di Re Carlo III. Si tratta di un momento importante, poiché il Re é solo il secondo monarca a comparire sulle nostre banconote." Si è espresso così Andrew Bailey, il governatore della Banca d'Inghilterra, che oggi, martedì 20 dicembre, ha svelato le nuove banconote raffiguranti il nuovo sovrano. Dalla metà del 2024 l'immagine del Re apparirà sul fronte e sulla finestra di sicurezza trasparente in tutte e quattro le banconote inglesi, quelle da 5, 10, 20 e 50£.

E le banconote con la Regina?

Continueranno ad essere utilizzate le banconote rappresentanti la Regina Elisabetta, assicurano dalla Banca d'Inghilterra, una scelta in linea con le indicazioni della Casa Reale. Per ridurre al minimo l'impatto ambientale e finanziario di questo cambiamento, infatti, verranno stampate nuove banconote solo per sostituire quelle usurate e per soddisfare l'eventuale aumento complessivo della domanda.