Spari a Parigi, almeno tre morti e quattro feriti. Fermato un uomo

I fatti si sono consumati in rue d'Enghien, nel decimo arrondissement . L'uomo fermato, secondo fonti di polizia, sarebbe un 69enne pensionato della Sncf, la società delle ferrovie francesi. Sarebbe già noto alle forze dell'ordine per un precedente tentato omicidio

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Parigi al centro culturale curdo Ahmet-Kaya e un uomo è stato fermato. Sale a tre il bilancio dei morti: lo ha riferito la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, parlando con la stampa sul posto. Sono quattro, invece, i feriti il primo. I fatti si sono consumati in rue d'Enghien, nel decimo arrondissement.

Chi è l'uomo fermato

Il fermato sarebbe un 69enne pensionato della Sncf, la società delle ferrovie francesi, già noto alle forze dell'ordine per tentato omicidio, dopo aver attaccato un campo migranti di Parigi armato di una sciabola. Era successo in un campo di Bercy, nel dodicesimo arrondissement di Parigi, l'8 dicembre 2021. Furono diversi i feriti, tra cui due gravi. L'uomo era stato incriminato per tentato omicidio con l'aggravante razzista, precisa BFMTV. Intanto la "procura antiterrorismo sta valutando se i fatti sono di natura terroristica o meno", precisa l'emittente citando fonti giudiziarie. Era anche noto per un altro tentato omicidio nel 2016.

Le prime ricostruzioni

"E' stata aperta un'inchiesta per omicidio, omicidio volontario e violenza aggravata" e "le indagini sono per il momento affidate al secondo distretto di polizia giudiziaria", ha reso noto la procura. Un indagato, "un uomo tra i 60 ei 70 anni è stato arrestato e posto in custodia della polizia", ha aggiunto, precisando che "la sua identità è in corso di accertamento". "Sette, otto, spari in strada, è stato il panico totale. Siamo rimasti chiusi all'interno" ha raccontato una negoziante di zona citata dalla France Presse.

Il ministro dell'Interno: mi recherò sul posto

"In seguito alla drammatica sparatoria che si è consumata questa mattina, rientro a Parigi e mi recherò sul posto. Tutti i miei pensieri alle persone vicine alle vittime. L'autore è stato fermato" ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, dopo la sparatoria.