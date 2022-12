1/14 ©Ansa

I prezzi nelle grandi città si sono alzati in tutto il mondo. Le conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina hanno fatto aumentare il costo della vita nei grandi centri urbani in media dell’8,1% rispetto all'anno scorso. Il tasso è il più veloce degli ultimi 20 anni. Emerge dai calcoli dell’Eiu (Economist Intelligence Unit), che ha messo a confronto i prezzi di 200 beni e servizi in 170 città. Vivere costa di più, ma gli aumenti non sono uguali ovunque. Ecco le città più care del mondo nel 2022, secondo il Worldwide Cost of Living Index dell’Economist

Sky Voice, Milano è la città più cara d'Italia per gli affitti agli studenti. GUARDA IL VIDEO