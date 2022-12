Francia, caso McKinsey: perquisizioni nella sede del partito di Macron

La stampa francese riferisce di perquisizioni svolte dai giudici della fase istruttoria anche nella sede parigina della società Usa e in quella dell'associazione che finanzia Renaissance, il movimento politico del presidente. L'indagine è condotta nell'ambito dei due fascicoli giudiziari aperti ad ottobre legati alle consulenze nelle campagne elettorali che nel 2017 e nel 2022 portarono Macron all'Eliseo ascolta articolo Condividi

Nella giornata di ieri la Procura nazionale finanziaria (Pnf) di Parigi ha condotto alcune perquisizioni presso la sede dell'ufficio di consulenza McKinsey, del partito Renaissance di Emmanuel Macron e presso l'associazione di finanziamento della stessa Renaissance. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale Le Parisien e successivamente è stata confermata da altre agenzie e testate, ricordando che due fascicoli giudiziari sono stati aperti ad ottobre per il cosiddetto 'caso McKinsey', legato all'intervento dell'ufficio di consulenza Usa nelle campagne elettorali che nel 2017 e nel 2022 hanno condotto Emmanuel Macron all'Eliseo. Le due procedure vengono seguite da una commissione rogatoria di tre giudici istruttori della procura finanziaria nazionale (PNF) di Parigi.

I vertici di Renaissance: "Normali indagini per fare luce sulla questione" leggi anche Francia, crolla popolarità Macron. Sondaggio: indice di fiducia al 32% Più specificamente, lo scopo di questa informazione giudiziaria è determinare se membri della società di consulenza McKinsey abbiano lavorato nelle campagne presidenziali di Macron in modo non dichiarato in cambio di favoritismi nell'aggiudicazione di appalti pubblici. La direzione del partito Renaissance ha confermato a Le Parisien lo svolgimento di una perquisizione nei suoi locali, precisando che era avvenuta "nella parte elettorale" dei locali, e non "nel gabinetto del partito". Secondo i vertici del partito presidenziale, "è normale che la magistratura indaghi liberamente e in modo indipendente per far luce su questa questione".

McKinsey: "Collaboriamo pienamente con le autorità pubbliche" vedi anche Usa, Macron da Biden: la cena di stato con Jill e Brigitte. VIDEO Anche la società McKinsey ha dato conferma dell'avvenuta perquisizione, dicendosi pronta a "collaborare pienamente con le autorità pubbliche, come abbiamo sempre fatto". Pubblicato lo scorso 16 marzo, il rapporto della commissione d'inchiesta del Senato sulla crescente influenza delle società di consulenza private sulle politiche pubbliche, avviato dal gruppo di maggioranza comunista Crce, ha riscontrato che i contratti firmati tra lo Stato e i gabinetti erano "più che raddoppiati" tra il 2018 e il 2021, per la cifra record di oltre un miliardo di euro lo scorso anno. L'opposizione aveva chiesto anche l'apertura di un'inchiesta sui legami tra la maggioranza macronista e McKinsey. Il rapporto del Senato ha anche indicato un possibile accordo fiscale per le entità francesi di McKinsey, che avrebbe consentito loro di non pagare alcuna imposta sulle società tra il 2011 e il 2020.

La relazione della Corte dei Conti francese sui contratti stipulati dal 2021 leggi anche Francia, Macron: "Dal 2023 preservativi gratis per i giovani" Il 6 dicembre il Senato ha rilanciato il dibattito sulla trasparenza delle società di consulenza con l'adozione di un emendamento "trans partisan" al disegno di legge di bilancio 2023 dopo l'apertura di queste due istruttorie. Lunedì Le Monde ha svelato l'esistenza di una relazione riservata della Corte dei Conti che punta il dito sui contratti stipulati dallo Stato, dal 2021, in condizioni "problematiche" durante la crisi sanitaria da Covid-19. In un comunicato, McKinsey si è stupito "dell'attenzione prestata al (suo) gabinetto alla luce dei dati pubblicati dalla relazione della commissione del Senato del 16 marzo 2022", che specifica che McKinsey rappresenta meno dell'1% degli acquisti di consulenza nel settore pubblico in Francia, chiarendo che "McKinsey & Company è una società apartitica e apolitica che rispetta tutti gli obblighi nei paesi in cui opera".