Politici, vip e celebrities tra gli oltre 300 invitati per il ricevimento alla Casa Bianca, offerto da Joe Biden in onore di Emmanuel Macron. E' stata la prima cena di Stato organizzata dalla Casa Bianca di Biden, e l'evento ha segnato una sorta di ritorno ufficiale alla normalità pre Covid.

I volti della festa

Tra i volti noti che hanno partecipato alla festa, John Legend e Chrissy Teigen, Julia Louis-Dreyfus - famosa per l'interpretazione della vice presidente nella serie Veep - Jennifer Garner, Ariana DeBose, Stephen Colbert e la direttrice di Vogue Anna Wintour. E non è mancata l'esibizione di Jon Batiste, musicista vincitore di Grammy e Oscar. Al completo, ovviamente, la leadership democratica, con il leader della maggioranza al Senato, Charles Schumer, e la Speaker uscente, Nancy Pelosi, che si è detta "contenta e sollevata" dalla nomina di Hakeem Jeffries al ruolo di leader dei democratici alla Camera che lei ha ricoperto per decenni. Nutrita anche la delegazione di invitati repubblicani, tra i quali Kevin McCarthy, che sta lottando contro le resistenze interne al suo partito per diventare il prossimo Speaker. Ed alla domanda su come si sentisse ad essere nela stessa sala con Hunter Biden, il figlio del presidente su cui la prossima maggioranza Gop alla Camera annuncia inchieste, ha risposto: "sono venuto a questa cena con la mia mamma, quindi sarà una serata bellissima".