Nello stesso arrondissement della capitale, il 9 gennaio 2013 tre militanti curdi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) erano stati assassinati. L'inchiesta giudiziaria in Francia, tuttora in corso aveva rivelato "l'implicazione" di membri dei servizi segreti turchi, senza designare i mandanti. "Considerato il profilo dell'assalitore, la vicenda non è per forza legata agli eventi del 2013. Ma per la comunità curda, che si è riunita pacificamente, è difficile da credere", ha commentato Julien Bayou, deputato del 10mo arrondissement, sul posto