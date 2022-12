Qatargate, oggi camera di consiglio su fine detenzione Kaili

Attesa per oggi la decisione della giustizia belga che deve esprimersi in merito alla continuazione o meno della detenzione per Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo, indagata per corruzione per favorire il Qatar. L'udienza davanti alla camera di consiglio di Bruxelles si svolge a porte chiuse e in giornata è attesa una decisione. Nell'ambito dello scandalo Qatargate, l'eurodeputata greca è indagata con il compagno Francesco Giorgi e l'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri. Eva Kaili nega di aver ricevuto denaro dal Qatar per influenzare le sue decisioni politiche. Secondo una fonte giudiziaria belga, nel suo appartamento di Bruxelles sarebbero stati scoperti sacchi pieni di banconote del valore di 150.000 euro. Kaili "non sapeva dell'esistenza di questi soldi", ha assicurato il suo avvocato Michalis Dimitrakopoulos, accusando il signor Giorgi di averne "tradito la fiducia". L'inchiesta condotta dal giudice belga Michel Claise ha dato luogo a venti perquisizioni in Belgio tra il 9 e il 12 dicembre, compresi i locali del Parlamento europeo a Bruxelles.