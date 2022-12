Qatargate, Conte: "Partiti facciano chiarezza, serve legge su lobby"

Il presidente del M5s: "Un governo che si presenta a Bruxelles strizzando l'occhio agli evasori non depone a favore della nostra reputazione. Questo scandalo ci impone di non nascondere la testa sotto la sabbia"

"Sicuramente i partiti coinvolti da questo scandalo devono fare chiarezza al più presto". A dirlo è Giuseppe Conte, in un'intervista a Repubblica, con riferimento al Qatargate. "La maggioranza Meloni sta abbassando le difese delle nostre istituzioni, colpendo la legge Spazzacorrotti. Di fronte allo scandalo del Qatar, lancio un appello a tutti i leader di partito: lavoriamo subito per approvare una legge sul conflitto di interessi e per regolamentare le lobby".

"Scandalo impone di non tenere la testa sotto la sabbia"

Per Conte "un governo che si presenta a Bruxelles strizzando l'occhio a evasori e corrotti e proponendo un 'liberi tutti' sul tetto del contante non depone a favore della nostra reputazione. L'Italia oggi riscopre la questione morale che, però, non può ridursi a una discussione da tirare fuori all'occorrenza. Il Qatargate ci impone di non nascondere la testa sotto la sabbia".