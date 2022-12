Qatargate, media: Kaili avrebbe confessato, Panzeri accusa Tarabella

Il quotidiano belga Le Soir ha visionato documenti insieme a Knack e La Repubblica. E scrive che l’ex vicepresidente Pe ha ammesso di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di denaro e di essere a conoscenza dell'attività portata avanti dal marito, Francesco Giorgi, con l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, entrambi in carcere. Quest’ultimo ha riconosciuto in parte il suo coinvolgimento, puntando poi il dito sull'ex collega socialista ascolta articolo Condividi

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, davanti agli inquirenti avrebbe ammesso di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di denaro e di essere a conoscenza dell'attività portata avanti dal marito, Francesco Giorgi, con l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, entrambi in carcere. La notizia arriva dal quotidiano belga Le Soir in base a documenti visionati insieme a Knack e La Repubblica. Anche Panzeri ha riconosciuto in parte il suo coinvolgimento, puntando poi il dito sull'ex collega socialista Marc Tarabella come beneficiario dei "regali" del Qatar.

Cosa sappiamo vedi anche Qatargate, Doha: “Stretta Ue impatta negativamente sulle relazioni" Secondo la ricostruzione del quotidiano francofono, il giorno del blitz che ha portato agli arresti Kaili sarebbe entrata nel panico quando la polizia ha fermato il compagno Francesco Giorgi, che aveva appena lasciato il loro appartamento a poca distanza dal Parlamento europeo. Oltre ad avvertire il padre, fermato poco dopo in un hotel di alta fascia nel cuore del quartiere europeo, mentre tentava di darsi alla fuga con una valigia piena di contanti, l'ex vicepresidente del Pe ha tentato anche di mettersi in contatto con Panzeri e altri due eurodeputati citati nell'inchiesta, dei quali non viene tuttavia indicato il nome. La flagranza di reato - in casa di Kaili e Giorgi sono state trovate altre banconote - e l'aver provato a inquinare le prove hanno quindi convinto la giustizia belga ad arrestarla. Detenuta nel carcere di Haren, nella periferia nord-orientale di Bruxelles, la politica ellenica comparirà giovedì 22 dicembre davanti alla camera di consiglio, che dovrà decidere se prolungare la sua detenzione o rilasciarla con o senza condizioni.

Attesa decisione dei giudici per consegna figlia Panzeri vedi anche Qatargate, attesa decisione dei giudici per consegna figlia Panzeri Intanto oggi è attesa la decisione dei giudici per un'eventuale consegna alle autorità belghe della figlia di Antonio Panzeri, Silvia. La Corte d'Appello di Brescia ha dato il via libera alla consegna al Belgio della moglie dell'ex europarlamentare, Maria Dolores Colleoni, come chiesto nel mandato d'arresto europeo firmato dal giudice di Bruxelles. La donna, arrestata come il marito, la figlia Silvia e altre persone, è accusata di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio e si trova ai domiciliari. Ieri davanti ai giudici di Brescia ha detto: “Le vacanze da 100mila euro non sono mai state fatte. Inoltre non sapevo degli affari di mio marito".

Anche Avramopoulos nella bufera vedi anche Qatargate, Panzeri tangenti in buste con immagine di Babbo Natale Ieri è finito nella bufera anche Dimitris Avramopoulos. Ex commissario agli Affari Interni e, per un anno, membro retribuito del board di Fight Impunity, finita sulla graticola degli inquirenti belgi. "Abbiamo avviato delle verifiche interne”, ha detto il portavoce della Commissione Eric Mamer, per delineare la preoccupazione dei vertici Ue sul Qatargate. Lui si è difeso con forza, spiegando che qualsiasi sua attività per conto della Ong fondata da Antonio Panzeri è stata fatta alla luce del sole. Ora toccherà alla Commissione dimostrare la sua estraneità. Avramopoulos dal primo febbraio del 2021, per dodici mesi, ha percepito un compenso da Fight Impunity. In totale sessantamila euro. "Per la mia partecipazione e il compenso che l'accompagnava ho chiesto l'approvazione della Commissione, che mi è stata data per iscritto dalla presidente Von der Leyen", ha sottolineato Avramopoulos, spiegando che il compenso era di 5.000 euro mensili ed era tassato in Grecia. E che da marzo la sua attività presso la Ong "era sostanzialmente finita".