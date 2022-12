Qatargate, Panzeri accusa Cozzolino e Tarabella: "Soldi erano per loro"

Con il passare dei giorni l'inchiesta Qatargate si complica. A leggere il verbale dell’interrogatorio reso in Belgio dall’ex segretario della Camera del lavoro di Milano e pubblicato dal Fattoquotidiano.it emerge che Panzeri, pronto a collaborare, punta soprattutto a limitare le accuse nei suoi confronti. Davanti al giudice istruttore Michel Claise, tira in ballo l’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino, non indagato e mai citato prima negli atti: “Non ho prove ma voi dovreste controllare l’attuale presidente della delegazione del Maghreb. È il parlamentare di cui Giorgi è l’assistente. Tra l’altro è responsabile di chiedere risoluzioni d’urgenza: questo non passa da noi, ma so che è successo” spiega Panzeri. L’ex eurodeputato getta ombre anche sul collega Marc Tarabella dichiarando agli inquirenti: “Confermo, è andato in Qatar” e sulla collega belga Maria Arena: “So che è andata una volta in Qatar e che ha ricevuto un regalo, non so quale”. Anche il quotidiano belga Le Soir riporta nuove dichiarazioni di Panzeri che avrebbe indicato agli inquirenti l'eurodeputato belga Marc Tarabella come destinatario dei suoi "regali".