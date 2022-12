Yemen, Onu: 11 mila bambini uccisi o mutilati dal 2015

Ambiente

Unicef: Paesi ricchi stanno creando condizioni nocive per i bambini

L’ultima Report Card del Centro di Ricerca Unicef-Innocenti sottolinea che molti tra i più piccoli respirano aria tossica, e che anche in alcuni Stati “insospettabili” una percentuale consistente è esposta a muffa in casa ed elevato inquinamento da pesticidi. Preoccupanti anche i dati di piombo nel sangue. Olson: “Dobbiamo a noi stessi e alle generazioni future la creazione di luoghi e spazi migliori per la crescita dei bambini”

Secondo il Centro di Ricerca Unicef Innocenti, la maggior parte dei Paesi ricchi sta creando condizioni malsane, pericolose e nocive per i bambini di tutto il mondo

L’allarme si basa sull’ultima Report card, che ha esaminato e messo a confronto i risultati ottenuti da 39 Paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dell'Unione Europea (UE) nel fornire ambienti sani ai bambini. Una valutazione che è stata fatta prendendo in considerazione aspetti come l'accesso alla luce e agli spazi verdi, ma anche il contributo dei singoli Stati alla crisi climatica e rischi legati per esempio all’esposizione ad inquinanti