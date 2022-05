Unicef: Paesi ricchi stanno creando condizioni nocive per i bambini

3/11 ©Getty

Il rapporto mostra che tutti gli Stati presi in esame non riescono a garantire ambienti sani in tutti gli indicatori. La maggior parte dei Paesi ricchi contribuisce anzi a rovinare quelli in cui vivono i bambini in altri parti del mondo. "In alcuni casi, vediamo che i Paesi che forniscono ambienti relativamente sani per i bambini nel proprio paese sono tra i maggiori responsabili dell'inquinamento che distrugge gli ambienti dei bambini all'estero", ha dichiarato Gunilla Olsson, direttrice del Centro di Ricerca Unicef-Innocenti

Unicef: "Covid è la più grande crisi globale per i bambini in 75 anni"