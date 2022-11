Cina, morto a 96 anni l'ex leader Jiang Zemin

La storia politica dell’ex leader

Jiang aveva guidato la Cina attraverso l'era di trasformazione dalla fine degli anni '80 al nuovo millennio, passando per il ritorno di Hong Kong da Londra alla sovranità di Pechino. Aveva preso il potere all'indomani della repressione di Piazza Tienanmen, ricostruendo i rapporti con gli Usa e il mondo occidentale. In particolare, quando Jiang sostituì Deng Xiaoping come leader nel 1989, la Cina era ancora alle prese con le prime fasi della modernizzazione economica. Mentre quando lasciò la sua carica, nel 2003, il Paese era diventato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, si era assicurato le Olimpiadi del 2008 di Pechino ed era sulla buona strada per diventare una superpotenza mondiale. Assente al XX Congresso del Pcc di ottobre, con le indiscrezioni che lo davano alla prese con una malattia, Jiang lascia la moglie Wang Yeping e due figli.